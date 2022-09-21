Смешная цифра: шойгу заявил, что россия потеряла только едва 6 тысяч своих бойцов

Министр обороны россии сергей шойгу рассказал о потерях страны-агрессора в войне против Украины. Население своей страны он считает настолько бестолковым, что назвал цифру в 10 раз меньше.

Пока украинские военные делают все возможное, чтобы ежедневная статистика потерь врага только росла, сами оккупанты продолжают причитать что "потерь нет". Не стал исключением сергей шойгу.

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Шойгу соврал о реальных потерях врага

Во время своего выступления минобороны страны-агрессора назвал смешную цифру. Речь идет о 5 937 военных. Мол, ровно столько бойцов из россии погибли на фронте.

Интересно, что озвученным цифрам никто не верит. Даже российский пропагандист семен пегов. Он написал в своем телеграмме просто: "Не знаем как у шойгу, но у нас больше..."

По словам шойгу, 90% раненых российских бойцов уже выздоровели. Если послушать его, то все эти "похоронки" в россии, купленные белые легковушки – телевизионные выдумки. Страна-агрессор вообще не понесла никаких потерь. Ведь что такое 6 тысяч бойцов на 140-миллионное население?

Заметим, что он во время своего выступления соврал также и о потерях Украины в войне. Мол, наше государство уже потеряло более 61 тысяч своих героев. Если быть точнее, то минобороны россии назвал следующие цифры:

61 207 погибших украинских военных;

и еще 49 368 раненых.

И хоть "потёр нет", россия планирует отправлять на войну еще больше пушечного мяса. А это уже никак не совпадает со статистикой, приведенной выше. Зачем же дополнительно набирать военных, если все под контролем?

Мобилизуют еще 300 тысяч россиян

Речь идет о резервистах. В частности, тех, кто:

уже отслужил;

имеет военно-учетную специальность;

может похвастаться боевым опытом.

В свою очередь, убеждает шойгу, частичная мобилизация не касается тех, кто уже служит по призыву. Кроме того, под нее не будут подпадать студенты.

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