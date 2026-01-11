Силы обороны уничтожили вражескую колонну техники и группу штурмовиков под Покровском

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. За каждую попытку прорваться вперед оккупанты вынуждены платить большую цену.

Так, украинские военные поделились эпическими кадрами уничтожения захватчиков, которые пытались продвигаться под Покровском, передает 24 Канал.

Как защитники нанесли россиянам сокрушительный удар?

В северной части Покровска россияне решили штурмовать позиции подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Более 20 вражеских пехотинцев выдвинулись вперед. Они пытались перемещаться незаметно, пользуясь погодными условиями. Впрочем, наши десантники вовремя заметили врага и нанесли по нему удар.

Штурмовая группа уже не могла наступать. Она была вынуждена прятаться в частных зданиях и в подвальных помещениях. Там их украинские военные и добили.

Российскую группу штурмовиков остановил украинский огонь: смотрите видео

Тем временем воины 155-й механизированной бригады сожгли колонну россиян возле Покровска. Пилоты отработали по машинам и пехоте, пока те пытались добраться до города. Боевая работа велась за 6 – 7 километров южнее линии боевого соприкосновения.

Разгром колонны под Покровском: смотрите видео

