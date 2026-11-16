Более 2500 военнослужащих, 2 танка, 6 систем ПВО: какие потери понесла Россия 16 ноября

За каждый день агрессии против Украины Россия платит высокую цену. Враг продолжает нести огромные потери на поле боя.

Силы обороны успешно уничтожают живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 625 420 (+2 560);

танков – 12 480 (+2);

боевых бронированных машин – 25 807 (+23);

артиллерийских систем – 52 464 (+63);

РСЗО – 2 278 (+4);

средств ПВО – 1 762 (+6);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573);

наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16);

кораблей и катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772);

специальной техники – 4 909 (+3);

крылатых ракет – 5 196 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала рассказал, что в настоящее время Силы обороны ежемесячно уничтожают около 50 тысяч российских военных. В то же время страна-агрессор может восполнять свои потери и всего на 35 тысяч солдат за аналогичный период. Таким образом, за несколько месяцев армия России сократится примерно на 45 тысяч солдат.