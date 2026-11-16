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24 Канал Новости Украины Более 2500 военнослужащих, 2 танка, 6 систем ПВО: какие потери понесла Россия 16 ноября
16 ноября, 06:29
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Более 2500 военнослужащих, 2 танка, 6 систем ПВО: какие потери понесла Россия 16 ноября

Даниил Жоров

За каждый день агрессии против Украины Россия платит высокую цену. Враг продолжает нести огромные потери на поле боя.

Силы обороны успешно уничтожают живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 625 420 (+2 560);
  • танков – 12 480 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 807 (+23);
  • артиллерийских систем – 52 464 (+63);
  • РСЗО – 2 278 (+4);
  • средств ПВО – 1 762 (+6);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16);
  • кораблей и катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772);
  • специальной техники – 4 909 (+3);
  • крылатых ракет – 5 196 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала рассказал, что в настоящее время Силы обороны ежемесячно уничтожают около 50 тысяч российских военных. В то же время страна-агрессор может восполнять свои потери и всего на 35 тысяч солдат за аналогичный период. Таким образом, за несколько месяцев армия России сократится примерно на 45 тысяч солдат.