Потери России в авиации: сколько самолетов имели оккупанты в начале вторжения и в каком они состоянии

До начала полномасштабного вторжения России в Украину так называемая "вторая армия мира" имела на вооружении более 4 тысяч единиц авиации. Сейчас оккупанты потеряли более 300 самолетов и столько же вертолетов.

Впрочем, враг имеет возможность ремонтировать поврежденную технику, а также производить новые истребители. К примеру, в Москве налажено производство самолетов типа Ту-160 и Ту-22МЗ, передает 24 Канал.

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Сколько авиации имеет враг

Согласно данным портала Global Firepower, Россия к началу полномасштабного вторжения имела 4 182 единицы авиационной техники. В это число входят самолеты, вертолеты, летающие радары и другие виды авиации. Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко утверждает, что на конец 2021 года российская армия имела более 400 единиц модернизированных истребителей Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35 и т.д.

До полномасштабного вторжения Россия имела на вооружении:

около 50 Су-25 старой версии,

более 180 бомбардировщиков Су-24,

около 100 истребителей МиГ-29,

3 истребителя Су-57,

10 МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов",

100 МиГ-31,

17 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160, часть из которых модернизирована в Ту-160М,

42 Ту-95,

60 бомбардировщиков Ту-22М3.

Также оккупанты имели на вооружении более 1,5 тысячи вертолетов, а также вспомогательную технику: 18 самолетов-заправщиков, около 10 летающих радаров А-50 и А-50М, командные пункты типа Ил-22.

По словам Романенко, враг имеет возможность обслуживать авиацию, ведь инженерно-технический персонал не имеет значительных потерь. Он базируется на аэродромах в России или оккупированных территориях, поэтому потери могут понести только во время обстрелов. К слову, на оккупированных территориях российским захватчикам "тревожно", ведь Силы обороны наносят ощутимые удары по аэродромам (с последнего – атаки на аэродромы в Бердянске и Луганске). Впрочем, обслуживание должно было ухудшиться. Причина в том, что к задачам проверки исправности авиации добавились и потребности ремонтировать повреждения, которые самолеты могли испытать во время боевых действий.

Потери России в авиации

На сайте30 октября будет опубликован интересный материал о том, как изменились военные возможности России после начала полномасштабного вторжения.

Силы обороны наносят врагам немалые потери не только в личном составе, но и в технике. По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 320 российских самолетов и 324 вертолета. Это около 15% всего авиапарка так называемой "второй армии мира".



Актуальная статистика потерь врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Следует отметить, что это количество ликвидированной авиации украинскими военными во время боевых действий и столкновений. В статистике не учитывают уничтоженную российскую технику, которая базировалась на аэродромах на оккупированных частях Украины или в России. Учитывая, что российские аэродромы попадают под ракетные обстрелы и удары беспилотниками, потери врага в авиации значительно больше.