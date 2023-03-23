Промах за промахом – советник Залужного раскрыл данные о ежемесячных потерях россиян

В настоящее время российская армия ежемесячно теряет около 25 тысяч военных на войне в Украине. Втрое больше оккупантов получают ранения.

Об этом рассказал советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс. Он считает, что весеннее наступление Украины может удивить мир.

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Путин совершает промах за промахом

Райс считает, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия. Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны.

Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это съедал свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян,

– заметил советник Залужного.

Он добавил, что в настоящее время украинские военные убивают около 25 тысяч российских солдат в месяц. Еще около 75 тысяч потерь россиян в Украине – это раненые.

По мнению Райса, примерно такими же будут цифры за март. На фронте сейчас уничтожают лучшие подразделения армии России, ведь это ужасное время для атаки.

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное, шокирующее мир наступление", – подытожил офицер.

Стоит прочесть Не доходят до наших позиций, – командир ВСУ рассказал, какие потери россиян в Бахмуте.

Общие потери России в Украине

Российская оккупационная армия терпит сокрушительные потери с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 23 марта Силам обороны удалось ликвидировать 168 150 захватчиков.

Кроме этого, враг стремительно теряет технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, украинские бойцы уже испепелили: