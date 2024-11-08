Украинские военные наносят оккупантам потери на фронте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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Украинские силы демонстрируют мастерство
Головком поделился подборкой кадров с работой наших военных. Они прицельно уничтожают врага и наносят ему существенные потери.
Он отметил их мастерство.
Следим, видим, жжем. Мастерство украинских воинов не оставляет никаких шансов российским оккупантам,
– написал Сырский.
Наши воины работают: смотрите видео
Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 оккупантов.
Общие потери России в войне уже превысили 705 880 личного состава. Россия несет колоссальные потери, однако не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях.