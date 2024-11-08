Украинские военные наносят оккупантам потери на фронте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Украинские силы демонстрируют мастерство

Головком поделился подборкой кадров с работой наших военных. Они прицельно уничтожают врага и наносят ему существенные потери.

Он отметил их мастерство.

Следим, видим, жжем. Мастерство украинских воинов не оставляет никаких шансов российским оккупантам,

– написал Сырский.

Наши воины работают: смотрите видео

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 оккупантов.

Общие потери России в войне уже превысили 705 880 личного состава. Россия несет колоссальные потери, однако не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях.