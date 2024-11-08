Українські військові завдають окупантам втрат на фронті. Про це пише 24 Канал із посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Українські сили демонструють майстерність

Головком поділився підбіркою кадрів із роботою наших військових. Вони прицільно нищать ворога та завдають йому суттєвих втрат.

Він відзначив їхню майстерність.

Слідкуємо, бачимо, палимо. Майстерність українських воїнів не залишає жодних шансів російським окупантам,

– написав Сирський.

Наші воїни працюють: дивіться відео

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 580 окупантів.

Загальні втрати Росії у війні вже перевищили 705 880 особового складу. Росія зазнає колосальних втрат, проте не полишає спроб захопити українські території та відновити положення на втрачених раніше позиціях.