Трудились 3 дня: ССО метко вколотили по вражеским объектам в Севастополе и на Запорожье
- ССО Украины нанесли удары по вражеским объектам в Севастополе, включая склад материально-технического обеспечения, а также по объектам электронной борьбы и разведки.
- На Запорожье удары были осуществлены по базам ремонта бронетехники и логистическому центру в населенных пунктах Акимовка, Андреевка и Берестовое.
Силы специальных операций нанесли очередные сокрушительные потери России. Военные 16 марта отчитались о поражении ряда вражеских объектов в Севастополе и Запорожской области.
Новые поражения снова подорвали способности оккупантов. Об успехах рассказали в ССО ВСУ.
Что враг потерял в Крыму и на Запорожье?
3 дня над ликвидацией вражеского вооружения трудились подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ.
Справочно. Middle-strike удары средней дальности проводятся вглубь оккупированной территории на до нескольких сотен километров.
Они успешно поразили склад материально-технического обеспечения на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационную вражеских станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Все это – на территории оккупированного Севастополя.
На оккупированной территории Запорожской области россиянам тоже было непросто. Там ВСУ ударили по вражеской базе ремонта поврежденной бронированной техники в населенном пункте Акимовка. А в Андреевке под прицелом оказалась база технического обслуживания и склада материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники. Еще одна цель была в Берестовом – логистический центр врага.
Этой серии поражений подразделениям Middle-stike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за вражескими объектами на временно оккупированных территориях Украины,
– отметили в ССО.
Потери России: последние новости
Украина атаковала Афипский НПЗ и инфраструктуру порта Кавказ. Там возник пожар, есть повреждения. Эти объекты важны для логистики российской армии.
А на оккупированной Луганщине в городе Должанск был уничтожен склад с российскими ракетами к ПВО. В сети публиковали видео с "фейерверками" после.
К слову, OSINT-исследователь Ричард Верекер сообщил о неожиданном повороте на фронте. В последнее время Россия почти прекратила терять танки на фронте. Вероятно, это связано с отказом России от использования танков в штурмовых операциях.