ВСУ ликвидировали "спецназовца Ахмата" из Волгограда: видео с ним публиковал Кадыров

ВСУ ежедневно ликвидируют российских оккупантов. В этот раз на концерт к Кобзону отправился Рамиз Мамедов – "спецназовец" "Ахмата" из Волгограда.

Уже более ста тысяч российских оккупантов стали "двухсотыми". Среди них и Рамиз Мамедов – оккупант из Волгограда. Новость сообщили росСМИ, информирует 24 канал.

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Мамедов работал таксистом и продавал автомобили. В то же время впоследствии ему вдруг очень захотелось стать российским "пушечным мясом".

Оккупант присоединился к "Ахмату" – СОБР, который дислоцируется в Чечне. Прежде чем отправиться к Кобзону, Мамедов "засветился" в видео, которое снимал Рамзан Кадыров.

На Кубани – уже аллея убитых вагнеровцев-зеков

Россия несет в Украине колоссальные потери. В частности, на Кубани обнаружили аллею, где похоронили 50 вагнеровцев, ликвидированных на войне России с Украиной. Евгений Пригожин подтвердил, что там похоронены вагнеровцы. Некоторых из них уже удалось идентифицировать.

Потери врага

По состоянию на 23 декабря 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 100 950 оккупантов. Также уничтожили: