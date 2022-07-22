Как россияне "спалили" на весь мир полное фиаско в Украине

Сейчас у россиян идет формирование третьего армейского корпуса, численность которого составит от 15 до 30 тысяч. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Неслучайная "случайность"

Здесь следует сказать, что и нам нужно это время перемирия. Во время него нам поступит больше оружия. Потому не следует бояться.

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За военным искусством, когда вы наступаете, то остановок на оперативную паузу быть не может. А что нам указывает на то, что у россии никакой оперативной паузы нет? То, что они истощены до предела. Ведь вы не останавливаетесь на эту паузу.

Но могут спросить: "Ну а как же, если боевые части потрепаны и сильно пострадали в боях?". Для пополнения есть резервы. Должен всегда быть резерв, не участвующий в боях, и вы используете его для развития успешного наступления.

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Истощенные Украиной

А теперь, когда враги добились этого своего маленького успеха, продвинувшись на несколько километров и захватив Лисичанск, они просто взяли и остановились. А почему? Потому что у них нет резерва. Именно этот третий корпус, который сейчас формируется, является полумерой, чтобы хоть как-то попытаться решить проблемы с резервом.

Остановка россиян, которую мы наблюдаем, означает полное фиаско. Не может быть таких долгих пауз в столь масштабной войне.

А ведь еще у них проблемы с логистикой. Поэтому, желая получить эту "передышку", агрессор показывает нам, что он изо всех сил ищет способы противодействия HIMARS. Но найти их никак не может.

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