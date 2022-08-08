россияне несут масштабные потери в Украине: реальные данные прорываются в эфир

Реальные потери рф намного больше. Совершенно разные источники, не только наш Генштаб, оценивают число убитых на уровне около 40 тысяч человек.

Ситуацию знают в регионах россии

Но информацию о потерях российская власть всеми силами мешает обобщать. Жители российских регионов могут в той или иной степень знать ситуацию по своему региону.

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Например, видеть, что число могил военных на кладбищах значительно превосходит официальные цифры. Но собирать данные, сравнивать их – нельзя.

Раньше этим занимались локальные СМИ. Но 6 июня Светлогорский суд Калининградской области признал запрещенной информацией список убитых на одном из псковских сайтов. Затем аналогичные решения приняли другие суды. Как следствие – в регионах быстро почистили сайты от "страниц памяти" земляков.

Тем не менее даже поверхностный поиск уже доказывает, что число убитых в разы, если не на порядок, превосходит число потерь в чеченских войнах. Далеко позади остался Афганистан. Нападение на нашу страну уже принесло россии самые большие военные потери за последние 80 лет.

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ВСУ точно бьют по скоплениям российских войск

Время от времени в эфир прорываются данные о заметном числе потерь. Несколько дней назад о 12 убитых росгвардейцах сообщили на Сахалине.

Мы зафиксировали 11 убитых в Калининградской области. Это много. Всего в данном регионе 49 публично признанных трупов. За весь июль в Калининграде признали 5 уничтоженных оккупантов. А тут за раз – 11.

Калининград вышел на 2-место по числу потерь в Северо-западном федеральном округе после Пскова. Но если в Пскове хоронят десантников, то в Калининграде – морпехов (не считая ОМОНа и т.д).

В Тамбовской области за весь июль признали 5 убитых, а за первые дни августа – сразу 6.

Вероятность возникновения таких "очаговых" потерь связана, в том числе, с работой ВСУ высокоточным оружием по скоплениям российских войск. Как было с оккупантами с Сахалина. Приехали, разместились подразделением, адресно получили от нашей артиллерии, коллективно отправились домой в гробах.

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