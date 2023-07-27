Минус еще один российский офицер: ВСУ ликвидировали полковника авиации Табачникова

Полковник российской авиации Виталий Табачников больше не сможет командовать 112 вертолетным полком. Оккупанта ликвидировали в Украине.

Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Вражеский полковник был ликвидирован 25 июля.

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Вместе с полковником ликвидировали еще одного пилота

Оккупанты ноют, что экипаж Ка-52 уже возвращался, шел на низкой высоте. Как вдруг прилетело из ПЗРК.

Горы в аду, м**зь,

– подчеркнул Анатолий Штефан "Штирлиц".

Вместе с полковником "в вечность" отправился и второй пилот. Заметим, что 25 июля в 38-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили, что утром расчетом ПЗРК был уничтожен вражеский Ка-52.

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