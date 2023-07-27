Минус еще один российский офицер: ВСУ ликвидировали полковника авиации Табачникова
Полковник российской авиации Виталий Табачников больше не сможет командовать 112 вертолетным полком. Оккупанта ликвидировали в Украине.
Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Вражеский полковник был ликвидирован 25 июля.
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Вместе с полковником ликвидировали еще одного пилота
Оккупанты ноют, что экипаж Ка-52 уже возвращался, шел на низкой высоте. Как вдруг прилетело из ПЗРК.
Горы в аду, м**зь,
– подчеркнул Анатолий Штефан "Штирлиц".
Вместе с полковником "в вечность" отправился и второй пилот. Заметим, что 25 июля в 38-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили, что утром расчетом ПЗРК был уничтожен вражеский Ка-52.
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На Востоке ликвидировали кадыровца "Карлссона"
- 26 июля росСМИ сообщили, что на фронте погиб один из командиров подразделения Кадырова "Карлссон". Пропагандисты отметили, что он "выполнял свою боевую задачу".
- "Карлссона" ликвидировали под Клищиевкой. Там он воевал в военном формировании Кадырова – "Ахмат". Был командиром отряда БПЛА.
- Кроме того, оккупант активно занимался пропагандистской деятельностью. В частности, вел телеграмм-канал, где распространял фейки о войне против Украины и выкладывал фото и видео с фронта.
- По данным СМИ, ликвидированного кадыровца звали Даниил. Он дружил с помощником Кадырова – Апты Алаудиновым.