С чем связаны рекордные потери россиян в 2024 году

За 2024 год Россия потеряла более 420 тысяч солдат, что составляет численность почти 36 мотострелковых дивизий. В прошлом году враг понес суммарно больше потерь, чем за 2 предыдущих года.

Наибольшие потери за 2024 год и за время полномасштабной войны зафиксированы в декабре – это 48 тысяч российских военных. Как пояснил 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, причина – тип боевых действий.

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Как Россия теряла бойцов

Характер боевых действий значительно изменился, если сравнивать с 2022 годом. Тогда были глубокие наступления, например, март 2022, когда враг очень быстро продвинулся почти до Киева, а потом отошел назад.

Сейчас таких значительных продвижений нет, очень редко можно увидеть массовое использование бронетехники. Сейчас фиксируем только активное использование пехоты, тактику "мясных штурмов", когда недостаток артиллерии и всех других видов вооружения компенсируют огромным количеством плохо подготовленной пехоты, которой забрасывают наши позиции.

Да, мы постоянно отступаем, но не говорится об обвале фронт, потере управления. Все наши отступления нужны для обеспечения безопасности личного состава, когда формируются опасные "мешки", там, где мы можем попасть в окружение или потерять большое количество бойцов,

– объяснил Павел Нарожный.

Главная проблема – нехватка людей

Россияне постоянно находятся в состоянии штурма, поэтому у них такие большие потери. Обычно, они больше, чем наши в 6 – 7, иногда даже 10 – 15 раз. К тому же Украина много вкладывала в подготовку укреплений.

Но у нас не хватает личного состава, и враг этим пользуется. Оккупанты знают, что есть укрепрайоны в населенных пунктах, но не хватает людей, чтобы расставить их в посадках между этих сел. Именно там они давят и проходят,

– подчеркнул военный эксперт.

Каждый метр украинской земли, который захватывают россияне, дается им большими потерями среди личного состава. Для этого Украина использует дополнительные методы, например, дистанционное минирование. Поэтому тенденция рекордных потерь в 2025 году продолжится.