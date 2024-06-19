Бойцы Третьей штурмовой бригады в мае уничтожили сотни оккупантов на Харьковщине: эффектные кадры

Россия продолжает нести потери в войне. Так, бойцы одного из подразделений Третьей штурмовой бригады уничтожили 250 оккупантов в прошлом месяце.

Говорится только о тех случаях, которые удалось зафиксировать на видео. На самом деле, бойцы могли ликвидировать больше личного состава врага, поэтому данные еще уточняются.

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На Харьковщине ликвидировали 250 оккупантов

Бойцы 1 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады только в течение мая 2024 года ликвидировали 250 оккупантов. Это те случаи, которые подтверждены кадрами уничтожения врага. Реальное же количество ликвидированных российских военных может быть значительно больше.

Ликвидировали оккупантов на Харьковщине. Бойцы добавили, что уничтожали врага с помощью дронов, пулеметов и гранат.

Как военные ликвидировали 250 оккупантов на Харьковщине: смотрите видео (Внимание! Видео содержит чувствительный контент! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)

Как добавили в бригаде, это видео станет началом публикации сообщений с доказательствами уничтожения оккупантов. Бойцы анонсировали, что и в дальнейшем будут публиковать кадры с ликвидацией врага.

К слову, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали около 530 тысяч личного состава врага. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники, стоимость которой достигает миллионов долларов.