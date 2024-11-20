В общем, потери России среди личного состава уже достигают 725 740 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 725 740 (+1690) человек,
- танков – 9 390 (+8),
- боевых бронированных машин – 19 119 (+27),
- артиллерийских систем – 20681 (+49),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- средства ПВО – 1001 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 202 (+91),
- крылатые ракеты – 2 756 (+2),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 648 (+100),
- специальная техника – 3 674 (+2).
Потери врага в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН заявил, что потери России в войне с Украиной соизмеримы с потерями в Афганистане за 10 лет. Он отметил, что Россия ежедневно теряет около полутора тысяч раненых и убитых.