31 мая, 07:04
Обновлено - 07:07, 31 мая
Более 1500 оккупантов, 6 РСЗО, ПВО, танки: потери врага на 31 мая
Российская армия продолжает нести огромные потери на фронте в войне против Украины. За минувшие сутки оккупанты потеряли еще 1 560 своих солдат.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери врага на 31 мая 2026 года?
По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:
- личного состава – около 1 364 060 (+1 560) человек;
- танков – 11 962 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 657 (+14);
- артиллерийских систем – 42 987 (+57);
- РСЗВ – 1 819 (+6);
- средств ПВО – 1 399 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 320 327 (+1 894);
- наземных робототехнических комплексов – 1 519 (+19);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 101 237 (+524);
- специальной техники – 4 234 (+3);
- крылатых ракет – 4 693 (+0).
Потери врага на 31 мая 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, 30 мая стало известно, что Силы беспилотных систем поразили в российском Таганроге 2 самолета Ту-142. Также в окрестностях этого населенного пункта на пусковой позиции было уничтожено ОТРК "Искандер".