Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 779 320 (+1600) человек,

танков – 9 628 (+4),

боевых бронированных машин – 19 923 (+8),

артиллерийских систем – 21 333 (+10),

РСЗВ – 1 256 (+0),

средства ПВО – 1030 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 908 (+74),

крылатые ракеты – 2 948 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32 117 (+31) ,

специальная техника – 3 667 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ