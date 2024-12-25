Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 779 320 (+1600) осіб,
- танків – 9 628 (+4),
- бойових броньованих машин – 19 923 (+8),
- артилерійських систем – 21 333 (+10),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- засоби ППО – 1030 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 908 (+74),
- крилаті ракети – 2 948 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 117 (+31),
- спеціальна техніка – 3 667 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ