Снова побит рекорд: потери России в войне на 9 ноября
Россия продолжает агрессию против Украины. Каждый день имперские амбиции обходятся ей многочисленными потерями среди военнослужащих и техники.
О суточных потерях России в войне сообщили в Генштабе.
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 ноября 2026 года Россия потеряла:
- Личный состав: около 1609380 (+2980) человек;
- Танки: 12 462 (+4);
- Боевые бронированные машины: 25683 (+15);
- Артиллерийские системы: 52112 (+68);
- РСЗО: 2 263 (+6);
- Средства ПВО: 1753 (+2);
- Самолеты: 452;
- Вертолеты: 356;
- Наземные робототехнические комплексы: 3109 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 602020 (+1843);
- Крылатые ракеты: 5196;
- Корабли и катера: 35;
- Подводные лодки: 2;
- Автомобильная техника и автоцистерны: 172 488 (+638);
- Специальная техника: 4 889 (+1)
Потери врага на 9 ноября 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, в октябре 2026 года российская армия и потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Россия не смогла добиться преимущества на фронте, несмотря на большее количество военных и дронов на отдельных направлениях.
По словам президента Зеленского, после успешных операций украинских военных российское командование попыталось быстро продвинуться вперед, бросая в бой большое количество неподготовленных бойцов.