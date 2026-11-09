Снова побит рекорд: потери России в войне на 9 ноября

Россия продолжает агрессию против Украины. Каждый день имперские амбиции обходятся ей многочисленными потерями среди военнослужащих и техники.

О суточных потерях России в войне сообщили в Генштабе.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 ноября 2026 года Россия потеряла:

Личный состав: около 1609380 (+2980) человек;

Танки: 12 462 (+4);

Боевые бронированные машины: 25683 (+15);

Артиллерийские системы: 52112 (+68);

РСЗО: 2 263 (+6);

Средства ПВО: 1753 (+2);

Самолеты: 452;

Вертолеты: 356;

Наземные робототехнические комплексы: 3109 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 602020 (+1843);

Крылатые ракеты: 5196;

Корабли и катера: 35;

Подводные лодки: 2;

Автомобильная техника и автоцистерны: 172 488 (+638);

Специальная техника: 4 889 (+1)

Потери врага на 9 ноября 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, в октябре 2026 года российская армия и потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Россия не смогла добиться преимущества на фронте, несмотря на большее количество военных и дронов на отдельных направлениях.

По словам президента Зеленского, после успешных операций украинских военных российское командование попыталось быстро продвинуться вперед, бросая в бой большое количество неподготовленных бойцов.