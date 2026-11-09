Live
Переглядів: Час читання:2 хв

Знову побито рекорд: втрати Росії у війні на 9 листопада

Анастасія Колеснікова
Втрати Росії у війні на 9 листопада 2026 рік

Втрати Росії у війні на 9 листопада 2026 рік / Генштаб

Росія продовжує агресію проти України. Щодня імперські амбіції повертаються до неї численними втратами серед військових і техніки.

Про добові втрати Росії у війні розповіли в Генштабі.

 
Adv

популярні відео

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

З початку повномастабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 рік Росія втратила:

  • Особовий склад: близько 1 609 380 (+2 980) осіб;
  • Танки: 12 462 (+4);
  • Бойові броньовані машини: 25 683 (+15);
  • Артилерійські системи: 52 112 (+68);
  • РСЗВ: 2 263 (+6);
  • Засоби ППО: 1 753 (+2);
  • Літаки: 452;
  • Гелікоптери: 356;
  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843);
  • Крилаті ракети: 5 196;
  • Кораблі та катери: 35;
  • Підводні човни: 2;
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638);
  • Спеціальна техніка: 4 889 (+1)

Втрати ворога на 9 листопада 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, у жовтні 2026 року російська армія втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими. Росія не змогла досягти переваги на фронті, попри більшу кількість військових і дронів на окремих напрямках.

За словами президента Зеленського, ісля успішних операцій українських військових російське командування спробувало швидко просунутися вперед, кидаючи в бій велику кількість непідготовлених бійців.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv