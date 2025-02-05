Разведка Британии спрогнозировала количество потерь российской армии на февраль

Темпы наступления вражеской российской армии остаются высокими. Ежедневные потери оккупационных войск в феврале, как и раньше, вероятно, будут превышать 1000 человек в день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в соцсети X (ранее твитер).

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Потери российской армии

Как указывается в сводке, январь 2025 года стал вторым по потерям месяцем войны для страны-агрессора с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых), о которых сообщил Генштаб ВСУ. Так, в декабре 2024 года было зафиксировано 48 670 российских потерь, что стало самым дорогим месяцем войны для России на данный момент.

По данным разведки Британии, Россия потеряла более 50 тысяч человек в 2025 году и более 837 тысяч с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В январе 2025 года также были отмечены вторые по величине среднесуточные потери России в войне против Украины с ежедневным показателем в 1556 человек. Это не является существенным изменением по сравнению с общим числом потерь в декабре 2024 года в 1570 человек, самым высоким средним ежедневным уровнем потерь России в войне на этот момент.

Показатель потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в феврале 2025 года, что отражает высокий темп российских операций и наступлений,

– говорят в Минобороны Британии.



Статистика потерь российской армии / Инфографика Минобороны Великобритании