Минус 1130 оккупантов, 3 ПВО и почти 2 тысячи БпЛА: какие потери России на 13 мая

Россия продолжает оказывать давление на разных направлениях. Несмотря на значительное количество оккупантов, украинские военные сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.

Об актуальных потерях России в технике и личном составе рассказали в Генштабе.

Какие потери у россиян?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 мая 2026 года агрессор потерял:

личного состава – около 1 344 180 (+1 130) человек;

танков – 11 928 (+2);

боевых бронированных машин – 24 554 (+1);

артиллерийских систем – 41 985 (+50);

РСЗО – 1 786 (+1);

средств ПВО – 1 376 (+3);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 375 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 287 359 (+1 853);

крылатых ракет – 4 585 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 96 142 (+287);

специальной техники – 4 181 (+2).



Потери врага по состоянию на 13 мая / Инфографика Генштаба

Почему России все сложнее пополнять потери в своей армии?

России становится все сложнее пополнять потери в армии из-за сочетания демографических, экономических и военных факторов. Ежемесячные потери врага, включая погибших и раненых, превышают 30 – 35 тысяч военных, что уже больше возможности набора новых контрактников.

Одной из главных причин является истощение демографического ресурса – в России становится меньше мужчин, готовых воевать, поэтому Кремль вынужден постоянно повышать выплаты за контракт. В то же время этот механизм постепенно теряет эффективность и создает дополнительную нагрузку на экономику, ведь мобилизация забирает рабочую силу из гражданского сектора.

К слову, объявить открытую мобилизацию Путин не может, ведь это повлияет на его авторитет и стабильность. Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что российский диктатор пытается избежать этого решения, однако это может стать неизбежным из-за значительных потерь России на фронте.

Ситуацию для России также осложняют большие потери на фронте из-за эффективной работы ВСУ, в частности применение FPV-дронов. Кроме того, Россия все больше зависит от старых советских запасов техники и вооружения, которые постепенно исчерпываются. Проблем добавляют и внутренние трудности в армии – низкая дисциплина и слабая организация.