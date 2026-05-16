"Минуснули" более 1200 россиян, самолет и еще кучу техники: какие потери врага на 16 мая
- По состоянию на 16 мая 2026 года Россия потеряла примерно 1 347 620 своих солдат.
- Речь идет также о танках, ББМ, самолеты, наземные робототехнические комплексы и тому подобное.
Вражеские войска постепенно теряют наступательный потенциал и постоянно несут существенные потери на фронте. По данным CNN, Силы обороны переломили ход боевых действий благодаря беспилотникам.
Дроны помогают уничтожать оккупантов на фронте и в тылу. Однако не дронами едиными. Генштаб утром 16 мая опубликовал новую партию ликвидированных российских солдат и техники.
Какие потери России на 16 мая?
с начала полномасштабной войны по состоянию на 16 мая 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек;
- танков – 11 937 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 574 (+5);
- артиллерийских систем – 42 133 (+48);
- РСЗВ – 1 788 (+0);
- средств ПВО – 1 381 (+2);
- самолетов – 436 (+1);
- вертолетов – 352 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 397 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1865);
- крылатых ракет – 4 626 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 96 793 (+253);
- специальной техники – 4 191 (+7).
Потери России / Инфографика Генштаба
Интересно! Российский актер Павел Чернявский, известный по ролям в сериалах "След" и "Чернобыль" и других пропагандистских фильмах, погиб на войне против Украины еще 3 марта, однако информация об этом появилась только сейчас.
Какими были последние результативные поражения военной техники противника?
Накануне, ночью 15 мая, в российском Ейске было неспокойно. Силы беспилотных систем нанесли удары по военным объектам в городе, где было уничтожен самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ка-27.
В ночь на 14 мая украинские Силы обороны атаковали средства ПВО, системы связи и радиолокационное оборудование оккупантов, в частности мобильный комплекс "Редут-2УС".
Бьют наши военные и по вражескому тылу. Недавно ВСУ атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Рязанский", после чего на его территории вспыхнул пожар.
Также под удары попали российские военные корабли, склады боеприпасов и ряд других объектов на временно оккупированных территориях.
Что говорят военные о ситуации на фронте?
На Запорожском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов и иногда переходят в контратаки. Наиболее напряженная ситуация остается вблизи Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, а также в районе Степногорска и Приморского.
По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска пытаются продвинуться в сторону Запорожья, однако украинские подразделения перехватывают инициативу, оттесняют врага и удерживают контроль над позициями. Особую роль в боевых действиях сейчас играют беспилотники.
Украина значительно усилила свои беспилотные возможности, что создает серьезные проблемы для российской армии. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии для 24 Канала отметил, что именно дроны сейчас уничтожают значительную часть живой силы и техники противника.