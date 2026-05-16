Дроны помогают уничтожать оккупантов на фронте и в тылу. Однако не дронами едиными. Генштаб утром 16 мая опубликовал новую партию ликвидированных российских солдат и техники.

Какие потери России на 16 мая?

с начала полномасштабной войны по состоянию на 16 мая 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек;

танков – 11 937 (+2);

боевых бронированных машин – 24 574 (+5);

артиллерийских систем – 42 133 (+48);

РСЗВ – 1 788 (+0);

средств ПВО – 1 381 (+2);

самолетов – 436 (+1);

вертолетов – 352 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 397 (+9);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1865);

крылатых ракет – 4 626 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 96 793 (+253);

специальной техники – 4 191 (+7).



Потери России / Инфографика Генштаба

Какими были последние результативные поражения военной техники противника?

Накануне, ночью 15 мая, в российском Ейске было неспокойно. Силы беспилотных систем нанесли удары по военным объектам в городе, где было уничтожен самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ка-27.

В ночь на 14 мая украинские Силы обороны атаковали средства ПВО, системы связи и радиолокационное оборудование оккупантов, в частности мобильный комплекс "Редут-2УС".

Бьют наши военные и по вражескому тылу. Недавно ВСУ атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Рязанский", после чего на его территории вспыхнул пожар.

Также под удары попали российские военные корабли, склады боеприпасов и ряд других объектов на временно оккупированных территориях.

Что говорят военные о ситуации на фронте?

На Запорожском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов и иногда переходят в контратаки. Наиболее напряженная ситуация остается вблизи Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, а также в районе Степногорска и Приморского.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска пытаются продвинуться в сторону Запорожья, однако украинские подразделения перехватывают инициативу, оттесняют врага и удерживают контроль над позициями. Особую роль в боевых действиях сейчас играют беспилотники.

Украина значительно усилила свои беспилотные возможности, что создает серьезные проблемы для российской армии. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии для 24 Канала отметил, что именно дроны сейчас уничтожают значительную часть живой силы и техники противника.