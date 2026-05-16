Дрони допомагають нищити окупантів на фронті й у тилу. Проте не дронами єдиними. Генштаб зранку 16 травня опублікував нову партію ліквідованих російських солдатів і техніки.

Які втрати Росії на 16 травня?

з початку повномасштабної війни станом на 16 травня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб;

танків – 11 937 (+2);

бойових броньованих машин – 24 574 (+5);

артилерійських систем – 42 133 (+48);

РСЗВ – 1 788 (+0);

засобів ППО – 1 381 (+2);

літаків – 436 (+1);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1865);

крилатих ракет – 4 626 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 793 (+253);

спеціальної техніки – 4 191 (+7).



Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Цікаво! Російський актор Павло Чернявський, відомий за ролями у серіалах "Слід" і "Чорнобиль" та інших пропагандистських фільмах, загинув на війні проти України ще 3 березня, однак інформація про це з'явилася лише зараз.

Якими були останні результативні ураження військової техніки противника?

Напередодні, уночі 15 травня, у російському Єйську було неспокійно. Сили безпілотних систем завдали ударів по військових об'єктах у місті, де було знищено літак-амфібію Бе-200 та вертоліт Ка-27.

У ніч проти 14 травня українські Сили оборони атакували засоби ППО, системи зв'язку та радіолокаційне обладнання окупантів, зокрема мобільний комплекс "Редут-2УС".

Б'ють наші військові й по ворожому тилу. Нещодавно ЗСУ атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Рязанський", після чого на його території спалахнула пожежа.

Також під удари потрапили російські військові кораблі, склади боєприпасів та низка інших об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Що кажуть військові про ситуацію на фронті?

На Запорізькому напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів та подекуди переходять у контратаки. Найбільш напружена ситуація залишається поблизу Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, а також у районі Степногірська й Приморського.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російські війська намагаються просунутися в бік Запоріжжя, однак українські підрозділи перехоплюють ініціативу, відтісняють ворога та утримують контроль над позиціями. Особливу роль у бойових діях нині відіграють безпілотники.

Україна значно посилила свої дронові можливості, що створює серйозні проблеми для російської армії. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в коментарі для 24 Каналу зазначив, що саме дрони нині знищують значну частину живої сили та техніки противника.