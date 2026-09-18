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24 Канал Новости Украины Очередная огромная цифра: Генштаб назвал потери России по состоянию на 18 сентября
18 сентября, 06:29
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Обновлено - 06:35, 18 сентября

Снова огромная цифра: Генштаб назвал потери России на 18 сентября

Анастасия Колесникова

Российские войска продолжают пытаться продвигаться по территории Украины. Однако каждый квадратный метр обходится врагу потерями.

Уже полмиллиона россиян погибли в войне в Украине. Общие потери России достигли полутора миллионов. Такие цифры приводит британская разведка.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 514 910 (+1 420) человек;
  • танков – 12 351 (+5);
  • боевых бронированных машин – 25 352 (+7);
  • артиллерийских систем – 49 938 (+75);
  • РСЗО – 2 142 (+3);
  • средства ПВО – 1646 (+1);
  • самолетов – 442 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • наземные робототехнические комплексы – 2656 (+12);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808);
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0);
  • корабли/катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 150 442 (+424);
  • специальная техника – 4701 (+4).

Потери России на 18 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Отметим, что Кремль пытается скрыть масштаб потерь на фронте.

Стало известно, что из-за нехватки мест в российских военных госпиталях раненых военных начали лечить в гражданских больницах. Для них там создают отдельные отделения с ограниченным доступом и засекреченной документацией.

Медицинских работников заставляют подписывать документы о неразглашении информации о военных пациентах. В медицинских документах вместо имени и фамилии может указываться только номер пациента.

Из-за большого количества военных пациентов гражданские медицинские учреждения сталкиваются с нехваткой персонала и мест, что затрудняет получение помощи обычными пациентами.

По оценкам аналитиков, в военных медицинских учреждениях России насчитывается не менее 58,3 тысячи коек. Этого оказалось недостаточно из-за больших потерь российской армии.