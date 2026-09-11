Как сообщают российские СМИ, о развертывании секретных отделений с повышенным режимом секретности рассказали медики из Петербурга, Ярославской области и Сибири.

Что известно об открытии секретных госпиталей для оккупантов?

Гражданский медперсонал заставляют подписывать документы о неразглашении сведений о военных пациентах.

Вся документация также засекречена. Даже в истории болезни нет имени, фамилии и отчества, есть только номер,

– рассказал травматолог одной из городских больниц в Сибири.

Секретные отделения в региональных медучреждениях

В учреждениях Ярославской области с 2024 года уже функционируют два спецотделения, где одновременно проходят реабилитацию и лечение до 70 раненых российских военных.

Еще в мае 2023 года власти России обещали передать Минобороны около 5 тысяч коек в 27 гражданских медицинских учреждениях в 11 регионах, в частности в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Севастополе.

Впрочем, точный перечень таких больниц официально не разглашается. Массовый приток раненых военных привел к дефициту специалистов и затруднил получение медицинской помощи для обычных гражданских пациентов.

Огромные потери истощили военные госпитали

По подсчетам аналитиков, в России действует не менее 58,3 тысячи коек в военных медучреждениях, где ежегодно могут проходить лечение почти 1 миллион человек. Однако из-за высокого уровня потерь этих мощностей оказалось недостаточно.

По данным Центра стратегических и международных исследований CSIS, общие потери российской армии с начала полномасштабной войны составили 1,4 миллиона человек. Не менее 450 тысяч военных погибли, а остальные получили тяжелые ранения или пропали без вести.

При этом, по данным ГУР, суточные потери российской армии на фронте достигают 1551 человека и значительно превышают темпы мобилизации в России. Как ранее сообщалось на нашем сайте, подобное отношение к военнослужащим прослеживается и во время обменов пленными.

Представители Координационного штаба отмечали, что российская сторона сначала встречала своих освобожденных солдат в грузовиках без какого-либо почтения, потом начала формально копировать украинские церемонии встречи.