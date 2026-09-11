Як повідомляють російські медіа, про розгортання таємних відділень із підвищеним режимом секретності розповіли медики з Петербурга, Ярославської області та Сибіру.

Що відомо про відкриття секретних шпиталів для окупантів?

Цивільний медперсонал змушують підписувати документи про нерозголошення відомостей про військових пацієнтів.

Уся документація також закрита. Навіть на історії хвороби немає імені, прізвища та по батькові, є лише номер,

– розповів травматолог однієї з міських лікарень у Сибіру.

Секретні відділення у регіональних медустановах

У закладах Ярославської області з 2024 року вже функціонують два спецвідділення, де одночасно проходять реабілітацію та лікування до 70 поранених російських військових.

Ще в травні 2023 року влада Росії обіцяла передати Міноборони близько 5 тисяч ліжок у 27 цивільних медзакладах у 11 регіонах, зокрема в Москві, Петербурзі, Ростові-на-Дону та Севастополі.

Втім, точний перелік таких лікарень офіційно не розголошують. Масовий приплив поранених військових призвів до дефіциту фахівців та ускладнив отримання медичної допомоги для звичайних цивільних пацієнтів.

Величезні втрати виснажили військові шпиталі

За підрахунками аналітиків, у Росії діє щонайменше 58,3 тисячі ліжок у військових медзакладах, де щороку можуть проходити лікування майже 1 мільйон осіб. Однак через високий рівень втрат цих потужностей виявилося недостатньо.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS, загальні втрати армії Росії від початку повномасштабної війни склали 1,4 мільйона осіб. Не менше 450 тисяч військових загинули, а решта отримали тяжкі поранення або зникли безвісти.

При цьому, за даними ГУР, щодобові втрати російської армії на фронті сягають 1551 особи та значно перевищують темпи мобілізації в Росії. Як раніше повідомлялося на нашому сайті, подібне ставлення до військовослужбовців простежується і під час обмінів полоненими.

Представники Координаційного штабу зазначали, що російська сторона спочатку зустрічала своїх звільнених солдатів у вантажівках без жодної пошани, після чого почала формально копіювати українські церемонії зустрічі.