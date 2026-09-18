Вже півмільйона росіян загинули на війні в Україні. Загальні втрати ж Росії сягнули півтора мільйона. Такі цифри наводить британська розвідка.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 вересня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 351 (+5);
  • бойових броньованих машин – 25 352 (+7);
  • артилерійських систем – 49 938 (+75);
  • РСЗВ – 2 142 (+3);
  • засоби ППО – 1 646 (+1);
  • літаків – 442 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808);
  • крилаті ракети – 5 111 (+0);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424);
  • спеціальна техніка – 4 701 (+4).

Втрати Росії на 18 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

Зауважимо, що Кремль намагається приховати рівень втрат на фронті.

Стало відомо, що через нестачу місць у російських військових шпиталях поранених військових почали лікувати в цивільних лікарнях. Для них там створюють окремі відділення з обмеженим доступом і засекреченою документацією.

Медпрацівників змушують підписувати документи про нерозголошення інформації про військових пацієнтів. У медичних документах замість імені та прізвища можуть вказувати лише номер пацієнта.

Через велику кількість військових пацієнтів цивільні медзаклади стикаються з нестачею персоналу та місць, що ускладнює отримання допомоги звичайними пацієнтами.

За оцінками аналітиків, у військових медзакладах Росії є щонайменше 58,3 тисячі ліжок. Цього виявилося недостатньо через великі втрати російської армії.