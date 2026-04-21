24 Канал Новости Украины Минус 1040 оккупантов, 7 ББМ и почти 2 тысячи дронов: какие потери врага на 21 апреля
21 апреля, 06:41
Минус 1040 оккупантов, 7 ББМ и почти 2 тысячи дронов: какие потери врага на 21 апреля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • По состоянию на 21 апреля 2026 года Россия потеряла около 1 320 310 военных и значительное количество техники.
  • Всего уничтожено 24 429 боевых бронированных машин и 40 478 артиллерийских систем.

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, которые не оставляют попыток масштабного наступления. Потери россиян в личном составе уже давно превышают отметку в миллион, а ежедневно количество уничтоженной техники пополняются тысячами единиц.

Об актуальных потерях россиян на 21 апреля информирует Генштаб.

Смотрите также Дроны ударили по НПЗ в Туапсе, двум большим десантным кораблям и нефтебазе в Крыму

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 21 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек;
  • танков – 11 884 (+0);
  • боевых бронированных машин – 24 429 (+7);
  • артиллерийских систем – 40 478 (+82);
  • РСЗВ – 1 749 (+1);
  • средства ПВО – 1 350 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 250 463 (+1 905);
  • крылатых ракет – 4 549 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90 763 (+192);
  • специальной техники – 4 132 (+0).


Потери врага на 21 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Потери россиян продолжают расти, поэтому Кремль ищет новые источники пополнения рядов войска. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию и привлекает более 400 тысяч иностранцев ежегодно, также планирует набрать людей из тюрем и ищет живую силу на ВОТ.

Какие значительные потери понесли россияне за последнее время?

  • ГУР нанесло удары по большим десантным кораблям России в Севастопольской бухте, выведя из строя ВДК "Ямал" и "Николай Фильченков". Кроме того, во время операции также уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет-К1".

  • Известно, что пилоты 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" и 412 отдельной бригады Nemesis вместе с операторами Lasar's Group Нацгвардии провели уникальную операцию. Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек" в Запорожье.

  • Важно, что украинские беспилотники уничтожили 16 важных целей России, включая базы "Искандеров", ЗРК и нефтебазы на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Запорожской областей. Операция включала впечатление объектов, таких как ЗРК "Панцирь", "Оса-АК", "Бук-М1", и склад БпЛА "Рубикон" в разных местах оккупированных территорий.