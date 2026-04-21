Минус 1040 оккупантов, 7 ББМ и почти 2 тысячи дронов: какие потери врага на 21 апреля

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, которые не оставляют попыток масштабного наступления. Потери россиян в личном составе уже давно превышают отметку в миллион, а ежедневно количество уничтоженной техники пополняются тысячами единиц.

Об актуальных потерях россиян на 21 апреля информирует Генштаб.

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 21 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек;

танков – 11 884 (+0);

боевых бронированных машин – 24 429 (+7);

артиллерийских систем – 40 478 (+82);

РСЗВ – 1 749 (+1);

средства ПВО – 1 350 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактического уровня – 250 463 (+1 905);

крылатых ракет – 4 549 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 90 763 (+192);

специальной техники – 4 132 (+0).



Потери врага на 21 апреля

Обратите внимание! Потери россиян продолжают расти, поэтому Кремль ищет новые источники пополнения рядов войска. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию и привлекает более 400 тысяч иностранцев ежегодно, также планирует набрать людей из тюрем и ищет живую силу на ВОТ.

