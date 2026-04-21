Минус 1040 оккупантов, 7 ББМ и почти 2 тысячи дронов: какие потери врага на 21 апреля
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, которые не оставляют попыток масштабного наступления. Потери россиян в личном составе уже давно превышают отметку в миллион, а ежедневно количество уничтоженной техники пополняются тысячами единиц.
Об актуальных потерях россиян на 21 апреля информирует Генштаб.
Какие потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 21 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек;
- танков – 11 884 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 429 (+7);
- артиллерийских систем – 40 478 (+82);
- РСЗВ – 1 749 (+1);
- средства ПВО – 1 350 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактического уровня – 250 463 (+1 905);
- крылатых ракет – 4 549 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 90 763 (+192);
- специальной техники – 4 132 (+0).
Потери врага на 21 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Обратите внимание! Потери россиян продолжают расти, поэтому Кремль ищет новые источники пополнения рядов войска. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию и привлекает более 400 тысяч иностранцев ежегодно, также планирует набрать людей из тюрем и ищет живую силу на ВОТ.
Какие значительные потери понесли россияне за последнее время?
ГУР нанесло удары по большим десантным кораблям России в Севастопольской бухте, выведя из строя ВДК "Ямал" и "Николай Фильченков". Кроме того, во время операции также уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет-К1".
Известно, что пилоты 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" и 412 отдельной бригады Nemesis вместе с операторами Lasar's Group Нацгвардии провели уникальную операцию. Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек" в Запорожье.
Важно, что украинские беспилотники уничтожили 16 важных целей России, включая базы "Искандеров", ЗРК и нефтебазы на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Запорожской областей. Операция включала впечатление объектов, таких как ЗРК "Панцирь", "Оса-АК", "Бук-М1", и склад БпЛА "Рубикон" в разных местах оккупированных территорий.