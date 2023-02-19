Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, разница в цифрах потерь России зависит от особенностей подсчетов, а Украина видит больше, чем разведки других стран.

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Как считают российские потери

Согласно данным разведки Великобритании, общие потери России убитыми и ранеными составляют около 200 тысяч человек. При этом данные украинского Генштаба свидетельствуют о 142 тысячах только убитыми и около 300 тысяч ранеными. То есть, общие потери составляют около 450 тысяч россиян.

Павел Нарожный объяснил, что такая разница появляется из-за особенностей подсчетов. Дело в том, что в Украине считают потери россиян по отчетам наших офицеров. К примеру, ВСУ уничтожили взводный опорный пункт, который по штату должен насчитывать 17 солдат. Украинские офицеры примерно смотрят, сколько могло быть убитых и отчитываются об этом.

Разведка Великобритании считает по-другому. Она считает с количеством приезжающих с ранеными поездов по внутренней российской статистике, но не по имеющимся у нас боевым отчетам. Наши – более точные, потому что они базируются на информации тех людей, которые видят, что происходит,

– сказал Нарожный.

В случае с подсчетами уничтоженной российской техники – аналогичная ситуация. К примеру, по данным аналитического проекта Oryx, Россия потеряла 1500 танков, в то же время по данным Генштаба, ее потери составляют 2800 танков.

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Павел Нарожный объяснил это тем, что может не быть какого-либо видео или фото с уничтоженной техникой. Может быть такое, что подразделение уничтожило российские танки где-то в лесу, где нет возможности сделать видео или посмотреть со спутника, но эта информация будет отражена в отчетах Генштаба.

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