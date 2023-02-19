Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, різниця у цифрах втрат Росії залежить від особливостей підрахунків, а Україна бачить більше, ніж розвідки інших країн.

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Як рахують російські втрати

Згідно з даними розвідки Великої Британії, загальні втрати Росії вбитими та пораненими сягають близько 200 тисяч осіб. При цьому дані українського Генштабу свідчать про 142 тисячі тільки вбитими та близько 300 тисяч пораненими. Тобто загальні втрати становлять близько 450 тисяч росіян.

Павло Нарожний пояснив, що така різниця з'являється через особливості підрахунків. Річ у тім, що в Україні рахують втрати росіян по звітах наших офіцерів. До прикладу, ЗСУ знищили взводний опорний пункт, який по штату має налічувати 17 солдатів. Українські офіцери приблизно дивляться, скільки могло бути вбитих та звітують про це.

Розвідка Великої Британії рахує по-іншому. Вона рахує зі кількістю поїздів, які приїжджають з пораненими, по внутрішній російській статистиці, але не по бойових звітах, які є у нас. Наші – більш точні, тому що вони базуються на інформації тих людей, які бачать, що відбувається,

– сказав Нарожний.

У випадку з підрахунками знищеної російської техніки – аналогічна ситуація. Наприклад, за даними аналітичного проєкту Oryx, Росія втратила 1500 танків, водночас за даними Генштабу, її втрати становлять 2800 танків.

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Павло Нарожний пояснив це тим, що може не бути якогось відео або фото зі знищеною технікою. Може бути таке, що підрозділ знищив російській танки десь у лісі, де немає можливості зробити відео або подивитись із супутника, але ця інформація буде відображена у звітах Генштабу.

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