По данным британской разведки, число погибших российских военнослужащих с начала войны уже достигло полумиллиона.
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 508 600 (+1 700) человек;
- танков – 12 345 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 331 (+1);
- артиллерийских систем – 49 752 (+74);
- РСЗО – 2 127 (+7);
- средства ПВО – 1637 (+2);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2615 (+12);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 516 441 (+2 124);
- крылатые ракеты – 5 111 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 148 807 (+548);
- специальная техника – 4683 (+2).
Потери России на 14 сентября 2026 года / Фото ГенштабаНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
По словам главы ГУР Олега Иващенко, российская армия ежедневно теряет больше военных, чем успевает набирать. Ее потери составляют до 1551 человек в сутки, тогда как мобилизовать Россия может около 1000–1200 человек. Иващенко отмечает, что около 60% этих потерь – погибшие на поле боя.
Он добавляет: западные спецслужбы также фиксируют, что ежемесячно российская армия теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем набирает.
Из-за нехватки людей Россия пытается привлекать иностранных наемников. В российские войска уже завербовали более 28 тысяч человек из африканских стран. Также Москва планирует увеличить количество северокорейских военных в Курской области.