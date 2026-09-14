По данным британской разведки, число погибших российских военнослужащих с начала войны уже достигло полумиллиона.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 508 600 (+1 700) человек;

танков – 12 345 (+1);

боевых бронированных машин – 25 331 (+1);

артиллерийских систем – 49 752 (+74);

РСЗО – 2 127 (+7);

средства ПВО – 1637 (+2);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2615 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 516 441 (+2 124);

крылатые ракеты – 5 111 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 148 807 (+548);

специальная техника – 4683 (+2).

Потери России на 14 сентября 2026 года / Фото Генштаба

По словам главы ГУР Олега Иващенко, российская армия ежедневно теряет больше военных, чем успевает набирать. Ее потери составляют до 1551 человек в сутки, тогда как мобилизовать Россия может около 1000–1200 человек. Иващенко отмечает, что около 60% этих потерь – погибшие на поле боя.

Он добавляет: западные спецслужбы также фиксируют, что ежемесячно российская армия теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем набирает.

Из-за нехватки людей Россия пытается привлекать иностранных наемников. В российские войска уже завербовали более 28 тысяч человек из африканских стран. Также Москва планирует увеличить количество северокорейских военных в Курской области.