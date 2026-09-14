Як повідомляє британської розвідки, кількість лише загиблих російських військових з початку війни вже сягнула півмільйона.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 508 600 (+1 700) осіб;

танків – 12 345 (+1);

бойових броньованих машин – 25 331 (+1);

артилерійських систем – 49 752 (+74);

РСЗВ – 2 127 (+7);

засоби ППО – 1 637 (+2);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 615 (+12);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 516 441 (+2 124);

крилаті ракети – 5 111 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 148 807 (+548);

спеціальна техніка – 4 683 (+2).

Втрати Росії на 14 вересня 2026 рік / Фото Генштаб

За словами очільника ГУР Олега Іващенка, російська армія щодня втрачає більше військових, ніж встигає набирати. Її втрати становлять до 1551 людини на добу, тоді як мобілізувати Росія може близько 1000 – 1200 осіб. Іващенко зазначає, що близько 60% цих втрат – загиблі на полі бою.

Він додає: західні спецслужби також фіксують, що щомісяця російська армія втрачає приблизно на 6000 військових більше, ніж набирає.

Через нестачу людей Росія намагається залучати іноземних найманців. До російських військ уже завербували понад 28 тисяч людей з африканських країн. Також Москва планує збільшити кількість північнокорейських військових у Курській області.