О новой партии уничтоженных оккупантов и их техники сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери врага в войне?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 26 сентября 2026 года украинские защитники уничтожили:

личный состав – около 1 528 970 (+1 690) человек;

танков – +12 384 (+8);

боевых бронированных машин – 25 442 (+7);

артиллерийских систем – 50 428 (+57);

РСЗО – 2 163 (+3);

средств ПВО – 1 677 (+4);

самолетов – 444 (+1);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 846 (+1 826);

наземных робототехнических комплексов – 2 762 (+14);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 154 245 (+517);

специальной техники – 4 756 (+7);

крылатых ракет – 5 118 (+0).



Потери России на 27 сентября / Генштаб

Что известно об успешных операциях Сил обороны?

Ранее мы писали, что в районе Семеновского в Донецкой области был поражен РЛС П-18 "Терек", что ослабляет возможности россиян контролировать воздушное пространство.

В Ростовской области украинские силы нанесли удар по заводу, поставляющему компоненты для ракет и артиллерии, а также по комплексу "Панцирь-С2". Кроме того, были нанесены удары по логистическим объектам государства-агрессора и целям в Черном море.