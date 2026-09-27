Про нову партію ліквідованих окупантів та їхньої техніки розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога на війні?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2026 року українські оборонці знищили:

  • особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб;
  • танків – +12 384 (+8);
  • бойових броньованих машин – 25 442 (+7);
  • артилерійських систем – 50 428 (+57);
  • РСЗВ – 2 163 (+3);
  • засобів ППО – 1 677 (+4);
  • літаків – 444 (+1);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 762 (+14);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 154 245 (+517);
  • спеціальної техніки – 4 756 (+7);
  • крилатих ракет – 5 118 (+0).


Втрати Росії на 27 вересня / Генштаб

Що відомо про успішні операції Сил оборони?

Раніше ми писали, що в районі Семенівського на Донеччині уражено РЛС П-18 "Терек", що послаблює можливості росіян контролювати повітряний простір.

На Ростовщині українські сили уразили завод, який постачає компоненти для ракет і артилерії, а також комплекс "Панцир-С2". Крім того, були удари по логістичних об'єктах держави-агресорки й цілі в Чорному морі.