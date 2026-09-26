Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що втрати Росія

У Сіверськодонецьку Луганської області було уражено склад боєприпасів.

А у районі Семенівського Донецької області під прицілом опинилася радіолокаційна станція П-18 "Терек". Втрата такого обладнання суттєво послаблює спроможності російської армії контролювати повітряний простір на Донеччині.

Довідково. П-18 "Терек" – мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони. Максимальна дальність виявлення цілей може сягати близько 250 кілометрів, максимальна висота виявлення – до 35 кілометрів. Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 710 окупантів. Також російська армія втратила 7 танків, 20 ББМ, 96 артсистем, 576 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн тощо.