Более полутора тысяч солдат, самолет и не только: Генштаб раскрыл потери России по состоянию на 27 сентября
Владимир Путин лихорадочно бросает солдат своей армии на захват украинских территорий. Такие подекуди хаотичные действия российского военно-политического руководства приводят к значительным потерям.
О новой партии уничтоженных оккупантов и их техники сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери врага в войне?
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 26 сентября 2026 года украинские защитники уничтожили:
- личный состав – около 1 528 970 (+1 690) человек;
- танков – +12 384 (+8);
- боевых бронированных машин – 25 442 (+7);
- артиллерийских систем – 50 428 (+57);
- РСЗО – 2 163 (+3);
- средств ПВО – 1 677 (+4);
- самолетов – 444 (+1);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 846 (+1 826);
- наземных робототехнических комплексов – 2 762 (+14);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 154 245 (+517);
- специальной техники – 4 756 (+7);
- крылатых ракет – 5 118 (+0).
Потери России на 27 сентября / Генштаб
Что известно об успешных операциях Сил обороны?
Ранее мы писали, что в районе Семеновского в Донецкой области был поражен РЛС П-18 "Терек", что ослабляет возможности россиян контролировать воздушное пространство.
В Ростовской области украинские силы нанесли удар по заводу, поставляющему компоненты для ракет и артиллерии, а также по комплексу "Панцирь-С2". Кроме того, были нанесены удары по логистическим объектам государства-агрессора и целям в Черном море.