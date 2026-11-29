Танки, артиллерийские системы и более 2 тысяч уничтоженных солдат: потери России в войне
Вражеские войска продолжают оказывать давление на фронте, но Силы обороны оказывают достойное сопротивление, поэтому потери в российской армии стремительно растут.
О новой партии уничтоженных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери врага?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 ноября 2026 года составляют:
- Личный состав – 1 653 465 (+2 479)
- Танки – 12 521 (+4)
- Боевые бронированные машины – 26 047 (+9)
- Артиллерийские системы – 52 943 (+43)
- РСЗО – 2 313 (+1)
- Средства ПВО – 1 783 (+1)
- Самолеты – 456
- Вертолеты – 356
- Наземные робототехнические комплексы – 3 261 (+8)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 625 223 (+1 547)
- Крылатые ракеты – 5 278
- Корабли и катера – 36
- Подводные лодки – 2
- Автомобильная техника и автоцистерны – 181 925 (+598)
- Специальная техника – 4 962 (+4)
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские десантники нанесли удар по российскому логистическому узлу в селе Снагости Курской области. Под комбинированный удар ударного дрона и ракеты HIMARS попали около 20 оккупантов и 5 единиц военной техники.
Как сообщили в 8-м корпусе ДШВ, скопление российских военных и техники сначала обнаружил разведывательный беспилотник, после чего украинские воины скорректировали огонь.
В результате атаки 11 россиян погибли, еще восемь получили ранения.Среди ликвидированных, предположительно, был командир группы "Барс-Курск" Александр Завгородний. В тот же день украинские дроны также атаковали мастерскую подразделения БПЛА "Рубикон С" в Рыльске.