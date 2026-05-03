Более 1000 оккупантов и новый показатель в уничтоженной технике: какие потери России на 3 мая
- Общие боевые потери российских войск на 3 мая включают, в частности, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 76 артиллерийских систем, и 2 РСЗО.
- Генеральный штаб ВСУ расширил ежедневные сводки потерь, добавив новую категорию.
Вражеская армия ежедневно теряет сотни солдат, нередко эта цифра переваливает за тысячу. При этом оккупанты продолжают попытки захватить как можно больше украинских территорий.
О новой партии ликвидированных российских военных, а также уничтоженной технике противника, сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери у россиян сегодня?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 334 030 (+1 080) человек;
- танков – 11 908 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
- артиллерийских систем – 41 193 (+76);
- РСЗО – 1 765 (+2);
- средств ПВО – 1 357 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1 306 (+12);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
- крылатых ракет – 4 579 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
- специальной техники – 4 151 (+0).
Потери России на 3 мая 2026 года / Инфографика Генштаба
Обратите внимание! Начиная с 3 мая, Генеральный штаб расширил ежедневные сводки потерь врага, добавив новую категорию – наземные роботизированные комплексы, которые ранее не выделяли отдельно.
Что известно о последних успешных ударах по врагу?
В ночь на 2 мая Силы обороны Украины ударили по стратегически важным военным целям российских оккупационных сил, в частности по ракетным установкам и радиолокационным системам.