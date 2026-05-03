Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Более 1000 оккупантов и новый показатель в уничтоженной технике: какие потери России на 3 мая
3 мая, 06:52
4

Более 1000 оккупантов и новый показатель в уничтоженной технике: какие потери России на 3 мая

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Общие боевые потери российских войск на 3 мая включают, в частности, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 76 артиллерийских систем, и 2 РСЗО.
  • Генеральный штаб ВСУ расширил ежедневные сводки потерь, добавив новую категорию.

Вражеская армия ежедневно теряет сотни солдат, нередко эта цифра переваливает за тысячу. При этом оккупанты продолжают попытки захватить как можно больше украинских территорий.

О новой партии ликвидированных российских военных, а также уничтоженной технике противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Актуально "Бежали – не убежали": операторы ГУР караулят оккупантов в запорожских полях

Какие потери у россиян сегодня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 334 030 (+1 080) человек;
  • танков – 11 908 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
  • артиллерийских систем – 41 193 (+76);
  • РСЗО – 1 765 (+2);
  • средств ПВО – 1 357 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 352 (+0);
  • наземные робототехнические комплексы – 1 306 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
  • крылатых ракет – 4 579 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
  • специальной техники – 4 151 (+0).


Потери России на 3 мая 2026 года / Инфографика Генштаба

Обратите внимание! Начиная с 3 мая, Генеральный штаб расширил ежедневные сводки потерь врага, добавив новую категорию – наземные роботизированные комплексы, которые ранее не выделяли отдельно.

Что известно о последних успешных ударах по врагу?

В ночь на 2 мая Силы обороны Украины ударили по стратегически важным военным целям российских оккупационных сил, в частности по ракетным установкам и радиолокационным системам.

Украинская авиация также недавно атаковала центр села Гришино, ликвидировав по меньшей мере 15 российских десантников из 76-й дивизии. Противник использовал гражданские здания в качестве укрытия.

К слову начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что противник пытается закрепиться в Покровске и давит на Гришино, стремясь продвинуться от Родинского до Белицкого, однако несет значительные потери и не может реализовать свои планы. По словам Борисенко, потери врага уже превышают его мобилизационные возможности.

Очередная попытка российских войск прорвать украинскую оборону завершилась неудачей: группу оккупантов, которая пыталась продвинуться через газопровод, была уничтожена еще до достижения позиций.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Потери врага