"Злые духи Донбасса": разведчики показали эффектное видео, как уничтожают врага на Покровском направлении

Украинские разведчики продолжают уничтожать российских захватчиков на фронте. Так, в ГУР показали атаку по оккупантам на Покровском направлении.

Соответствующее видео обнародовали утром 7 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУР МО Украины.

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Разведчики атакуют оккупантов на Покровском направлении

Мастера FPV из группы "Cobalt" на Покровском направлении эффективно уничтожают врага.

Они "наводят ужас на российских оккупантов: как злые духи Донбасса, появляются ниоткуда ночью, расплавляют вражеский металл, заставляют московитов бросаться врассыпную – спасения не будет".

Там отметили, что продолжается безжалостная и методичная боевая работа воинов ГУР МО Украины, которая направлена на перерезание фронтовой логистики захватчиков.

Адские ночи Донбасса – разведчики продолжают уничтожать захватчиков на фронте,

– подписали видео в ГУР.

Как разведчики уничтожают оккупантов: смотрите видео