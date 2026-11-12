Больше, чем во Вьетнаме: в НАТО потрясены ежемесячными потерями России

Российская армия ежемесячно теряет в Украине десятки тысяч военнослужащих, что фактически равняется потерям Соединенных Штатов за 14 лет войны во Вьетнаме. В октябре число погибших и тяжелораненых оккупантов могло превысить 50 тысяч человек.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Форуме атлантического будущего 11 ноября.

Что Рютте сказал о потерях российской армии?

По словам генсека НАТО, в течение последних нескольких месяцев Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

Соединенные Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тысяч. А здесь, за один месяц, в России погибших или тяжелораненых – 40 тысяч. И, по предварительным данным, в октябре эта цифра могла вырасти до более чем 50 тысяч. 50 тысяч за один месяц,

– сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что из-за неудач на поле боя Владимир Путин пытается сломить волю украинцев к сопротивлению. Для этого Россия продолжает проводить атаки против гражданского населения, украинских городов и критически важной инфраструктуры в преддверии зимы.

Кроме того, по словам Рютте, Москва усилила кампанию гибридных атак против европейских стран. Речь идет о поджогах, инцидентах с беспилотниками, кибератаках и других дестабилизирующих действиях.

В то же время он подчеркнул, что такие попытки не ослабляют поддержку Украины со стороны союзников.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже сообщал, что российская армия ежемесячно теряет более 40 тысяч военных убитыми и ранеными. Несмотря на значительные потери, Владимир Путин не собирается прекращать войну и продолжает отправлять россиян на фронт.