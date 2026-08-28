Об этом стало известно из разведывательных данных украинских спецслужб.

О каких потерях сообщала Россия с начала года?

Российские войска продолжают нести значительные потери на фронте, и Москва все острее сталкивается с проблемой их восполнения. По данным украинской разведки, именно масштаб потерь стал одной из причин, по которым Кремль рассматривает возможность дополнительной волны мобилизации.

За январь – июль 2026 года общие потери российской армии в личном составе оцениваются примерно в 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – безвозвратные потери, то есть погибшие и те, кто больше не может вернуться к боевым действиям. В то же время российская система набора контрактников уже не успевает полностью компенсировать потери. За первые семь месяцев года в оккупационный контингент по контракту привлекли менее 232 тысяч человек – то есть даже этот показатель оказался ниже количества потерь.

Напомним, по состоянию на 27 августа 2026 года Россия потеряла в войне против Украины около 1,48 миллиона военных. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 400 оккупантов, а также уничтожили 4 танка, 7 бронемашин, 53 артиллерийские системы, 3 РСЗО, 2 средства ПВО и 1 762 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла 12 304 танка, 25 237 боевых бронированных машин, 48 694 артиллерийские системы и 140 248 единиц автомобильной техники. Также уничтожено 440 самолетов, 354 вертолета, 1 590 средств ПВО, 2 065 РСЗО, более 483 тысяч БПЛА и другая военная техника.