С начала полномасштабного вторжения численность армии страны-агрессора сократилась на 1 482 150 своих военнослужащих. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – 1 482 150 (+1 400) человек;
- танков – 12 304 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 237 (+7);
- артиллерийских систем – 48 694 (+53);
- РСЗО – 2 065 (+3);
- средств ПВО – 1 590 (+2);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 483 367 (+1 762);
- наземных робототехнических комплексов – 2 404 (+17);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 140 248 (+494);
- специальной техники – 4 602 (+10);
- крылатых ракет – 5 052 (+0).
Потери России 27 августа / Инфографика Генштаба
25 августа и в ночь на 26 августа Силы обороны Украины нанесли удары по важным целям противника. Украинские защитники поразили ряд объектов: радиолокационную станцию, центр подготовки операторов дронов, ремонтно-базовую часть и склады с боеприпасами и топливом.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google