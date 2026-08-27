С начала полномасштабного вторжения численность армии страны-агрессора сократилась на 1 482 150 своих военнослужащих. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – 1 482 150 (+1 400) человек;

танков – 12 304 (+4);

боевых бронированных машин – 25 237 (+7);

артиллерийских систем – 48 694 (+53);

РСЗО – 2 065 (+3);

средств ПВО – 1 590 (+2);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 483 367 (+1 762);

наземных робототехнических комплексов – 2 404 (+17);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 140 248 (+494);

специальной техники – 4 602 (+10);

крылатых ракет – 5 052 (+0).



Потери России 27 августа / Инфографика Генштаба

25 августа и в ночь на 26 августа Силы обороны Украины нанесли удары по важным целям противника. Украинские защитники поразили ряд объектов: радиолокационную станцию, центр подготовки операторов дронов, ремонтно-базовую часть и склады с боеприпасами и топливом.