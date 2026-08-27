З початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-агресорки скоротилась на 1 482 150 своїх військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – 1 482 150 (+1 400) осіб;

танків – 12 304 (+4);

бойових броньованих машин – 25 237 (+7);

артилерійських систем – 48 694 (+53);

РСЗВ – 2 065 (+3);

засобів ППО – 1 590 (+2);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762);

наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494);

спеціальної техніки – 4 602 (+10);

крилатих ракет – 5 052 (+0).



Втрати Росії 27 серпня / Інфографіка Генштабу

25 серпня та в ніч на 26 серпня Сили оборони України завдали ударів по важливих цілях ворога. Українські захисники уразили низку об'єктів: радіолокаційну станцію, центр підготовки операторів дронів, рембазу та склади з боєприпасами й паливом.