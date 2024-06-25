Выезжали на одну позицию почти 6 месяцев: как Силы обороны уничтожили российские системы "Панцирь-С1"

На Харьковском направлении Силы обороны уничтожили 2 российские системы ПВО "Панцирь-С1". Как пишут в СМИ, комплексы удалось поразить под Белгородом.

Более того, в сети также отмечают, что россияне сами же и "сожгли" собственную систему ПВО, которая почти 6 месяцев стояла на одной позиции.

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Как ВСУ уничтожили российский "Панцирь"

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины обнародовал кадры, как аэроразведчикам удалось обнаружить позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". После обнаружения российской системы ПВО, украинские защитники успешно ее уничтожили, нанеся точный удар. Так, Силы обороны уничтожили 2 машины российской армии.

Силы обороны уничтожили 2 системы "Панцирь" – больше в галерее

В то же время в СМИ отмечают, что история уничтожения этих комплексов гораздо интереснее. Вероятно, уничтоженные ПВО ранее "сожгли" сами же оккупанты, ведь почти 6 месяцев они выезжали на одну и ту же позицию. Более того, российские военные в начале года в сети опубликовали кадры работы "Панцирь-С1", а OSINT-аналитикам удалось установить точное местонахождение.

Также в СМИ добавили, что один "Панцирь-С1" россияне использовали в окрестностях Белгорода, а другой – для прикрытия оккупантов во время попытки наступления на Липцы.

Поэтому получается, что почти полгода россияне использовали чуть ли не одну и ту же позицию для своего ЗРПК, чтобы отражать атаки украинских ракет и дронов – и если раньше достать вражескую машину было действительно труднее, то ситуация изменилась тогда, когда США и другие страны в конце концов позволили бить их вооружением по территории России,

– отмечают в СМИ.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже 863 средства ПВО.