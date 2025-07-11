Южный военный округ России потерял не менее 28% новобранцев из числа осужденных, – ГУР

По меньшей мере 28% мобилизованных российских осужденных из южного военного округа вооруженных сил России, погибли или пропали без вести. По отчетам самих оккупантов, речь идет о 4 212 человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Какие потери среди мобилизованных российских осужденных

В период с июля 2024 года до конца апреля 2025 года в состав южного военного округа вооруженных сил России зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием.

В ГУР отмечают, что они подписали контракт с оккупационными войсками, пытаясь избежать уголовной ответственности или же для заработка.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "воинов" составили не менее 4 212 человек – погибших или пропавших без вести, без учета раненых. Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента",

– говорится в сообщении.

Среди погибших есть немало молодых людей в возрасте 18 – 19 лет. Самым молодым стал рядовой 111 стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович, 2006 года рождения.

"Эти факты – очередное свидетельство циничной политики кремля, что превращает молодежь и маргинализированные группы населения на расходный материал в войне против Украины", – резюмировали в ГУР.

Напомним, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 040 оккупантов. Общие же потери России уже превышают 1 031 000 бойцов.