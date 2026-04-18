Уничтожено более 1000 оккупантов, ликвидировали еще сотни техники: потери врага на 18 апреля
В Украине начались и продолжаются 1515 сутки полномасштабной войны, которую развернула Россия. Российская армия продолжает нести ощутимые потери среди личного состава и техники.
Только за минувшие сутки на фронте ликвидировали 1080 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также Надо быть готовыми: генерал армии объяснил, как будет выглядеть нападение России на Европу
Что потеряла Россия в войне?
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 апреля Россия уже потеряла:
- личного состава – около 1 317 150 (+1080) человек;
- танков – 11 876 (+6);
- боевых бронированных машин – 24 410 (+10);
- артиллерийских систем – 40 242 (+82);
- РСЗВ – 1 743 (+4);
- средства ПВО – 1 349 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактического уровня – 245 112 (+2104);
- крылатых ракет – 4 549 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 90 194 (+180);
- специальной техники – 4 129 (+0).
Потери России на 18 апреля 2026 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ
К слову, советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала рассказывал, что несмотря на потери более 250 бойцов на каждый квадратный километр, для России такое количество ничего не значит, поскольку военных воспринимают как расходный ресурс для достижения тех или иных целей.
Какие потери понесет Россия?
Напомним, Силы специальных операций недавно с помощью дронов атаковали логистическую базу важного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в Мангуше, что в оккупированной Донецкой области.
До этого украинские военные нанесли удар по РЛС "Подлет" и "Небо-М", пунктам управления, складу хранения катеров и другой техники противника, а также по логистике россиян на оккупированных территориях и в России.
Ранее сообщалось, что спецбатальон "Шквал" ликвидировал российскую пехоту, которая старалась проникнуть на украинские позиции, в районе Волчанска Харьковской области. Ситуацию в населенном пункте уже стабилизировали.