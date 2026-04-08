Более 1000 ликвидированных и много техники: потери врага на 8 апреля
В Украине начались 1505 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг увеличивает количество атак и усиливает штурмы, неся ощутимые потери среди личного состава и техники.
Только за прошедшие сутки враг потерял 1030 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери у России 8 апреля?
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли:
- личного состава – около 1 306 500 (+1030) человек;
- танков – 11 846 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 368 (+4);
- артиллерийских систем – 39 635 (+63);
- РСЗО – 1 723 (+1);
- средств ПВО – 1 341 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 225 301 (+1 960);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 103 (+241);
- специальной техники – 4 117 (+2).
Потери оккупантов на 8 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба
Какие потери наносят россиянам?
Недавно на Южно-Слобожанском направлении украинские силы поразили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", а также электроскутер и мотоцикл, которые враг использовал для быстрого перемещения.
Ранее во временно оккупированном Мариуполе произошел серьезный удар по местам дислокации российских войск, там горела техника и вывозили раненых. Вероятно, среди пораженных объектов могли быть системы ПВО.
К слову, также украинские военные нанесли удар по порту в Новороссийске Краснодарского края. Однако перед тем на противоположном направлении были атакованы российские порты в Ленинградской области.