Более 1000 ликвидированных и много техники: потери врага на 8 апреля
8 апреля, 06:56
Более 1000 ликвидированных и много техники: потери врага на 8 апреля

Маргарита Волошина

В Украине начались 1505 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг увеличивает количество атак и усиливает штурмы, неся ощутимые потери среди личного состава и техники.

Только за прошедшие сутки враг потерял 1030 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у России 8 апреля?

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли:

  • личного состава – около 1 306 500 (+1030) человек;
  • танков – 11 846 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 368 (+4);
  • артиллерийских систем – 39 635 (+63);
  • РСЗО – 1 723 (+1);
  • средств ПВО – 1 341 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 225 301 (+1 960);
  • крылатых ракет – 4 517 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 88 103 (+241);
  • специальной техники – 4 117 (+2).


Потери оккупантов на 8 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Какие потери наносят россиянам?

  • Недавно на Южно-Слобожанском направлении украинские силы поразили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", а также электроскутер и мотоцикл, которые враг использовал для быстрого перемещения.

  • Ранее во временно оккупированном Мариуполе произошел серьезный удар по местам дислокации российских войск, там горела техника и вывозили раненых. Вероятно, среди пораженных объектов могли быть системы ПВО.

  • К слову, также украинские военные нанесли удар по порту в Новороссийске Краснодарского края. Однако перед тем на противоположном направлении были атакованы российские порты в Ленинградской области.