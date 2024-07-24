Потери России в войне как минимум втрое больше украинских, – Сырский

Продвижение россиян на фронте стоит невероятных человеческих потерь. Они в несколько раз превышают украинские.

Об этом в интервью The Guardian рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Также он отметил, что наступление врага можно остановить, даже при условии, что его силы превосходят.

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Потери врага и Украины

Сырский отметил, что потери Кремля "втрое" больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше". Военный отметил, что "их количество убитых гораздо больше"

В феврале Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года на войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Сырский возобновился рассказывать актуальное число, указав, что потери являются "деликатными" и это тема, которую Москва может использовать.

Для нас очень важно сохранить жизни наших бойцов. Мы не защищаем руины на смерть,

– сказал Сырский.

Главнокомандующий не хочет достигать целей любой ценой или бросить своих людей на "бесполезные нападения". Именно поэтому время от времени ВСУ приходилось переходить на более выгодные позиции.